Lasagne al ragù confezionate ritirate dal mercato per una possibile presenza di pezzi di plastica all’interno del prodotto. È l’allarme lanciato dal Ministero della Salute attraverso il suo portale dedicato agli Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori.

Pezzi di plastica nelle lasagne confezionate, i lotti ritirati

Il ritiro riguarda due diversi marchi di lasagne confezionate ma prodotte dalla stessa ditta. Si tratta della del lotto T902220510 di Lasagna al ragù, prodotto per la società “Maxi Di srl” con sede a Belfiore, in provincia di Verona, e venduto a marchio “Bontal” in confezioni da un chilogrammo ciascuna e con data di scadenza fissata al 10 maggio 2022.

L’altro prodotto richiamato sono le Lasagne al Ragù commercializzate in confezioni da un chilogrammo ciascuna col marchio “Arte Gastronomica” dalla stessa ditta “Piatti freschi Italia spa” con lotto T902220510 e scadenza fissata al 10 maggio 2022.

Tutti i prodotti sono stati ritirati dai supermercati. Per chi avesse già acquistato le confezioni sopra indicate l’invito è a non consumarle/utilizzarle e a riportarle al punto vendita per il rimborso.