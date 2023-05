Arriva finalmente una svolta concreta per la riapertura dell’Asse perimetrale Melito-Scampia, strada chiusa da oltre un mese per il furto di alcune parti di guardrail. Ora sono in corso gli ultimi interventi per ripristinare la viabilità. Ai due bordi delle carreggiate si stanno predisponendo new jersey, a partire da questa mattina.

Perimetrale Melito-Scampia, si va verso la riapertura: “Entro fine settimana”

La prima colonna di Tir è arrivata alle 9, scortata dalla polizia stradale, e la messa in opera anche con segnaletica aggiuntiva si prolungherà per alcuni giorni. Si punta a riaprire la strada – si legge in una nota dal Comune di Napoli – entro la fine della settimana. Palazzo San giacomo ha acquistato infatti 2 km di barriere in cemento per proteggere la soprelevata.

La divisione fra le due carreggiate rimane invece con guardrail in acciaio, ma con saldature aggiuntive per evitare altri furti. Un’operazione rilevante e complessa coordinata dall’Assessore alla viabilità ed Infrastrutture del Comune Napoli Edoardo Cosenza, mediante il Servizio Strade. “Un passo fondamentale per risolvere un problema infrastrutturale che sta creando disagi alla viabilità”, il commento del sindaco Gaetano Manfredi.

L’area Nord spera quindi nel rispetto della data del 20 maggio per uscire dall’inferno di traffico delle ultime settimane. In questo periodo in zona è aumentato il degrado ed il senso di anarchia. E non manca chi ha deciso di forzare le transenne ed attraversare comunque la strada, soprattutto a bordo di scooter, a dispetto di rischi e divieti e nell’assenza di controlli. Ancora pochi giorni però e la strada potrebbe riaprire regolarmente.