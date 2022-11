Mortadella a rischio listeria ritirati dai supermercati. A disporre il richiamo il Ministero della Salute, attraverso il suo portale dedicato agli “Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori”, per rischio microbiologico.

Mortadella a rischio listeria: i prodotti ritirati da Conad e Coop

Quelli ritirati dai negozi e dagli scaffali dei supermercati sono una serie di lotti di Mortadella supergigante a tranci col marchio “Veroni”. A far scattare l’allarme è stato il rischio di contaminazione da Listeria monocytogenes, l’agente batterico responsabile della listeriosi che, nei giorni scorsi, ha causato morti anche in Piemonte e che sarebbe presente in diversi prodotti commercializzati, tra cui anche würstel e altri insaccati.

I lotti incriminati – come spiega la nota di richiamo del Ministero – sono il n. PO 2221001 peso variabile da 350 gr con scadenza il 07/11/2022, PO 2227301 peso variabile da 350 gr con scadenza 08/01/2023, PO 2223003 e P0222201 peso variabile da 350 gr con scadenza 07/12/2022 della Mortadella supergigante a tranci con e senza pistacchio distribuita da Conad ;

; tutti i lotti della Mortadella supergigante a tranci con e senza pistacchio distribuita da COOP con scadenza antecedenti il 27/12/2022 ;

; tutti i lotti della Mortadella supergigante a tranci con e senza pistacchio distribuita da Tosano con scadenza antecedenti il 27/12/2022, lotti PO2223101, PO2223801, PO2223802 e PO2224401 con scadenza rispettivamente 13-20-26/11/2022 e 07/12/2022 della Mortadella supergigante a tranci con pistacchio distribuita da Rialto ;

con scadenza antecedenti il 27/12/2022, lotti PO2223101, PO2223801, PO2223802 e PO2224401 con scadenza rispettivamente 13-20-26/11/2022 e 07/12/2022 della Mortadella supergigante a tranci con pistacchio distribuita da ; lotti PO2222303, PO2223702, PO2224309, PO2227316 della Mortadella supergigante a tranci distribuita da Granmercato rispettivamente con scadenza 2711/2022, 07-25/12/2022 e 09/01/2023;

rispettivamente con scadenza 2711/2022, 07-25/12/2022 e 09/01/2023; tutti prodotti da “F.lli Veroni fu Angelo S.p.A.” nello stabilimento di via Saltini 15/17 a Correggio in provincia di Reggio Emilia.

Cosa fare

A richiamare il prodotto è il discount Penny Market che commercializza il prosciutto cotto alta qualità marca “Sapor di Cascina”. Secondo Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è necessario, per precauzione, non consumare il prodotto con il numero di lotto segnalato dal richiamo del Ministero e, nel caso, restituirlo al punto vendita d’acquisto che provvederà così a ritirarlo dal commercio.