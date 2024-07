Le statistiche parlano chiaro: il turismo americano sull’isola di Ischia è secondo solo a quello italiano in questa stagione estiva, un risultato senza precedenti per luglio e agosto. A confermare l’interesse crescente è anche un prestigioso riconoscimento: Ischia è entrata nella lista delle “25 migliori isole da visitare nel 2024” stilata dai lettori del magazine statunitense Travel + Leisure, che conta 4.8 milioni di lettori.

Per gli americani Ischia è tra le migliori isole del mondo: supera Cuba e Fiji

La classifica, basata sui voti di oltre 700mila lettori che hanno valutato più di 8.700 strutture tra hotel, città e compagnie di crociera, vede le Maldive al primo posto, seguite dall’isola vietnamita di Phú Quốc e da Bali. Ischia si posiziona all’undicesimo posto, superando destinazioni come Cuba, le Fiji, la Sicilia e la Sardegna, le uniche altre due isole italiane presenti in questa speciale graduatoria.

Le isole sono state classificate secondo criteri come attrazioni naturali, spiagge, attività, ristoranti, cibo, cordialità della popolazione e valore complessivo. Grazie a questi parametri, Ischia ha ottenuto un ulteriore riconoscimento di prestigio, rappresentando un importante viatico promozionale per l’isola.

Nel descrivere Ischia, Travel + Leisure scrive: “Questa pittoresca isola nel Golfo di Napoli ricorda paesaggi lussureggianti, coste frastagliate e terreno vulcanico. È all’incirca alla stessa distanza da Napoli dell’iconica isola di Capri, ma molto meno affollata e molto più conveniente. I viaggiatori possono conoscere l’affascinante passato della regione in siti come il Castello Aragonese e le antiche rovine di Villa Arbusto, e concedersi un po’ di relax in uno dei tanti centri termali dell’isola”.