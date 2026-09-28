Sono in corso le indagini dei carabinieri per fare piena luce sulla morte di una donna di 85 anni avvenuta durante la notte a Pellezzano, nella Valle dell’Irno, a pochi chilometri da Salerno. L’episodio si è verificato all’interno di un’abitazione situata in via Nicotera.

Dramma nel Salernitano, anziana muore soffocata nel sonno: sospetti sul figlio

Secondo una prima ricostruzione degli investigatori, come riporta Ottopagine.it, l’anziana sarebbe stata soffocata mentre dormiva. I sospetti si concentrerebbero sul figlio 53enne della vittima, ma saranno gli ulteriori accertamenti a chiarire con precisione la dinamica e le circostanze dell’accaduto. Nell’abitazione, al momento della tragedia, sarebbe stato presente anche il fratello maggiore dell’uomo. Gli inquirenti stanno raccogliendo tutti gli elementi utili a ricostruire quanto avvenuto nelle ore precedenti alla morte dell’85enne.

Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Mercato San Severino, guidati dal comandante Carlo Santarpia, e vengono coordinate dalla Procura della Repubblica di Salerno. Sul luogo sono intervenuti anche il magistrato di turno e il medico legale, che ha effettuato un primo esame esterno sul corpo della vittima. La notizia ha suscitato profondo sgomento a Pellezzano e nell’intera Valle dell’Irno, dove la comunità è rimasta scossa da quanto accaduto.