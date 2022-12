Un grave incidente si è verificato sull’A1, in direzione Napoli. Un camion della nettezza urbana ha preso fuoco – per causa ancora da accertare – sulla carreggiata, all’altezza del chilometro 752 nei pressi dell’uscita per Casoria.

Paura sull’A1, camion della nettezza urbana prende fuoco: pompieri sul posto

È successo stamattina, 20 dicembre, poco dopo le 10. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco che, senza non poche difficoltà, hanno spento le fiamme del mezzo di Asìa, la società incaricata gestione dei rifiuti a Napoli. Danneggiata la motrice dell’autocompattatore, in particolare le lingue di fuoco hanno danneggiato il cassone. Non si conoscono le condizioni di salute del conducente né l’esatta dinamica dei fatti.

L’incendio ha sprigionato una colonna di fumo di nero che si è levata in cielo, visibile a chilometri di distanza. Inevitabili le ripercussioni sul traffico. Si registrano almeno 3 km tra il nodo Acerra-Afragola e il bivio Capodichino/A1 Nord Ramo C.