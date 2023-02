Torna la paura tra gli automobilisti che percorrono quotidianamente la Circumvallazione esterna. Ignoti hanno lanciato sassi, di grosse dimensioni, contro un’auto in corsa mentre si trovava sul tratto stradale che da Mugnano collega ad Arzano.

Paura sulla Circumvallazione esterna, sassi contro un’auto in corsa

A raccontare l’accaduto è una delle due vittime che erano a bordo della vettura, che si è rivolta al deputato Francesco Emilio Borrelli con l’intento di denunciare l’ennesimo episodio che si verifica sulla strada extraurbana.

“Io e mia moglie eravamo in auto quando all’improvviso ci hanno scaraventato contro dei grossi sassi nell’intento di farci fermare e rapinarci. Mi rivolgo a lei per diffondere questo messaggio con la speranza che ciò non accada più perché a noi è andata bene in quanto solo la macchina ha avuto la peggio, ma potrebbe succedere ad altre persone con danni più gravi, ha detto l’automobilista. I sassi hanno soltanto danneggiato la carrozzeria, senza recare ulteriori danni al parabrezza o ai finestrini. Per fortuna né l’uomo né la coniuge hanno riportato ferite. Ma se non fosse stato per la prontezza del conducente l’aggressione avrebbe potuto avere un epilogo diverso.

I casi recenti

Nella stessa zona, nell’ultimo periodo, si sono verificati tre episodi identici. L’ultimo risale al 20 dicembre, quando un furgone fu preso a sassate da alcuni sconosciuti, sempre sulla Circumvallazione esterna, in direzione Lago Patria, tra i comuni di Giugliano e Qualiano. Lo scorso novembre, invece, una ragazza di 33 anni fu colpita in pieno volto dalla testa metallica di un martello. Dopo il colpo la donna perse i sensi ma fu salvata dal tempestivo intervento delle due persone che si trovavano nell’auto in sua compagnia.