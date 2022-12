È successo ancora. Questa mattina, sulla Circumvallazione esterna, in direzione Lago Patria, tra i comuni di Giugliano e Qualiano, un furgone è stato preso a sassate da alcuni sconosciuti. Nella stessa zona, nell’ultimo periodo, si sono verificati due episodi identici.

Ancora paura tra Giugliano e Qualiano, dopo il martello lanciato un sasso contro un furgone

Fortunatamente il sasso lanciato ha distrutto il parabrezza del veicolo proteggendo il conducente. A denunciare quanto accaduto, una donna che ha scritto un post su Facebook: “Questa mattina mio marito stava andando a lavoro, nello stesso tratto dove in precedenza lanciarono il martello a quella ragazza e’ accaduto questo pure a lui. Io mi chiedo ma bisogna attendere prima che facciano morire qualcuno per prendere poi provvedimenti con queste persone senza scrupoli?”

L’ultimo episodio risale allo scorso 27 novembre. In quell’occasione una ragazza di 33 anni è stata colpita in pieno volto dalla testa metallica di un martello. Dopo il colpo la 33enne aveva perso i sensi ma fu salvata dal tempestivo intervento delle due persone che si trovavano nell’auto in sua compagnia.

I Carabinieri impegnati nelle indagini non potranno avvalersi, con ogni probabilità, delle immagini delle telecamere di videosorveglianza perchè non coprono la zona. Non sarà facile dunque risalire all’autore del folle gesto. Si conferma però la pericolosità di quel tratto della circumvallazione esterna, oggetto di raid e lancio di oggetti da parte di ignoti che alcuni residenti e automobilisti riconducono al vicino campo rom.

