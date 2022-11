Si tinge di giallo il lancio di un oggetto metallico su un’auto in corsa sulla circumvallazione esterna, tra Giugliano e Qualiano. Nella giornata di ieri una 33enne di Giugliano alla guida di una Fiat 600 è stata raggiunta da un martello che ha sfondato il parabrezza e l’ha ferita in pieno volto.

Giugliano, follia sulla Domiziana: lanciano martello su auto in corsa. Ragazza in ospedale

La vittima stava viaggiando in direzione Lago Patria quando ignoti, nei pressi del campo rom hanno scagliato l’oggetto contundente contro la sua macchina. La giovane è stata costretta a ricorrere alle cure mediche e attualmente si trova ricoverata all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. È stata ricoverata in prognosi riservata per fratture multiple maxillofacciali.

Sull’inquietante episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Giugliano guidati dal capitano Matteo Alborghetti. Da accertare la dinamica del lancio e la sua possibile provenienza.

Il precedente

Il 2 novembre scorso si verificò un episodio simile quando alcuni balordi scagliarono dei sassi dal cavalcavia di Via San Francesco a Patria sull’auto di un ragazzo che sta viaggiando anche lui in direzione Giugliano. Una delle pietre mandò in frantumi il parabrezza del Suv della vittima, per fortuna senza che il conducente riportasse gravi conseguenze fisiche.