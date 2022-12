Paura nella notte a Qualiano, incendio distrugge appartamento

Momenti di paura questa notte Qualiano dove un grosso incendio ha distrutto un appartamento dove viveva un coppia con tre figli minori.

Qualiano, paura nella notte: appartamento distrutto dalle fiamme

I fatti sono accaduto intorno alle ore 4 di giovedì 1 dicembre. A segnalare le fiamme che si sono sviluppate in un’abitazione in via Gigante, è stato un cittadino che ha immediatamente chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania e i vigili del fuoco. Intanto l’intera famiglia era riuscita a mettersi in salvo uscendo fuori al balcone dell’abitazione.

L’appartamento è stato completamente divorato dalle fiamme ed è stato dichiarato inagibile. Nessun danno per la casa al piano superiore. Accertamenti in corso sulle cause dell’incendio ma da una prima analisi pare che si tratti di un surriscaldamento degli elementi elettrici. L’intera famiglia sta bene.