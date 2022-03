Sono giorni di paura e apprensione per l’Isola dei famosi ma soprattuto per i naufraghi.

I concorrenti hanno infatti dovuto abbandonare le spiagge ieri. A comunicarlo è stato Alvin, l’inviato della trasmissione in Honduras.

Isola dei famosi, naufraghi via dalle spiagge

Improvvisamente ieri i concorrenti hanno dovuto lasciare le spiagge perchè il maltempo si è abbattuto sull’isola. Non un temporale qualunque ma un nubifragio violento che non gli consentiva di restare.

“Sono stati 3 giorni difficili perché c’è stato un nubifragio e purtroppo il Cayo era proprio nell’occhio del ciclone”, ha spiegato Alvin esordito via Instagram ieri 27 marzo, dopo che nei giorni precedenti aveva annunciato che le condizioni meteorologiche erano state pessime. “Per questioni di sicurezza abbiamo portato via naufraghi al sicuro e quindi sono stati separati. Insomma, tutto bene. Domani andrò nel dettaglio. La notizia bella è che i naufraghi adesso sono tornati in Playa. Ora il tempo è nuvoloso ma domani dovrebbe essere bello”, ha concluso Alvin tranquillizzando i fan.

Ora c’è chi ha il dubbio sulla diretta di questa sera, se sarà possibile tenerla oppure no a causa di questo imprevisto ma al momento non ci sono notizie in merito, quindi il reality dovrebbe andare normalmente in onda questa sera 28 marzo in prima serata su Canale 5.