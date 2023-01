Un boato e poi tanta paura. Sono stati svegliati di soprassalto i residenti di via Plinio il Vecchio, a Castellammare di Stabia, a causa dell’esplosione di un ordigno rudimentale.

Bomba carta esplode davanti a un negozio nel Napoletano

La bomba carta è stata posizionata da ignoti, all’alba, nei pressi del negozio “Express Service”. La deflagrazione ha inevitabilmente danneggiato la serranda e la porta dell’esercizio commerciale. Per fortuna non si registrano feriti: a quell’ora nessuno stava transitando lungo l’arteria stradale. Il danno è ancora da quantificare; sul posto sono intervenuti, oltre ai Carabinieri della locale stazione, anche gli artificieri del comando provinciale di Napoli.

Le indagini

Sono in corso le indagini per chiarire dinamica e matrice dell’evento. Al momento gli inquirenti non escludono alcuna pista, neanche quella del racket. Nelle prossime ore verranno infatti ascoltati i titolari del negozio colpito dall’esplosione per capire se nei giorni scorsi abbiano ricevuto richieste estorsive e se in passato abbiano già subìto atti intimidatori. Utili alle indagini potrebbero rivelarsi le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti sia all’esterno dell’attività commerciale sia in zona: gli occhi elettronici potrebbero infatti aver ripreso l’intera scena e fornire indizi importanti sull’identificazione dei responsabili del raid.

(immagine di archivio)