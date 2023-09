Terrore in un parco divertimenti nella città di Vaughan, in Canada. Lo scorso weekend, intorno alle 22:40 locali di sabato, i quarantacinque passeggeri del Lumberjack, ottovolante del Canada’s Wonderland, sono rimasti bloccati a testa in giù per più di mezz’ora per un guasto al macchinario. La giostra, infatti, si è improvvisamente bloccata mentre stava effettuando un giro di 360 gradi.

Paura al parco divertimento in Canada, la giostra si blocca: passeggeri a testa in giù

A testimoniare quanto accaduto anche un video diffuso sui social. Un ragazzino di 11 anni, Spencer, ha raccontato l’episodio di cui è stato protagonista: “All’inizio pensavo che l’arresto fosse parte dell’esperienza: quando ho guardato in basso e visto le ambulanze fermarsi decine di metri sotto di noi, ho capito che qualcosa non andava”.

Spencer dice che chiedeva in continuazione ai propri genitori: “Quando scenderemo? Scenderemo mai?”. Secondo le ultime ricostruzioni, un ciclista in preda al panico ha vomitato sul rollercoaster; due passeggeri, invece, “hanno avvertito dolore al petto e sono stati visitati dal personale sanitario sul posto prima di essere rilasciati”, ricostruisce un’operatrice del parco.