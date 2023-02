Una forte esplosione ha squarciato il silenzio nella notte a Varcaturo. Una bomba è esplosa dinanzi all’ingresso di un centro scommesse “Better”, in via Ripuaria, lungo la fascia costiera.

Paura a Varcaturo, bomba esplode davanti a un centro scommesse

La deflagrazione è avvenuta intorno alle 2 e 30; l’ordigno – sul quale sono in corso verifiche per stabilirne la natura – ha provocato danni non solo alla saracinesca e all’insegna dell’attività commerciale, ma anche alle pareti esterne dei negozi adiacenti. Per fortuna non si sono registrati feriti.

Sul posto sono sono intervenuti gli agenti del Commissariato Giugliano – Villaricca, dopo aver ricevuto una segnalazione di una bomba esplosa, che hanno subito avviato le indagini. Al momento non si esclude alcuna pista. I poliziotti hanno già ascoltato i titolari del centro scommesse e sequestrato le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona al fine di individuare gli autori del raid.

L’ultimo episodio

Da tempo, a Varcaturo, non accadeva un simile evento. L’ultima volta che una bomba è stata fatta esplodere, a scopo intimidatorio, dinanzi a un’attività commerciale risale a due anni fa. L’episodio si verificò in via Madonna del Pantano, sempre di notte, e ad essere colpita fu una sala scommesse. In quella circostanza la deflagrazione danneggiò la vetrina del negozio. Sul posto giunsero i Carabinieri della locale compagnia per le indagini.