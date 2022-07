PALINURO. Attimi di terrore per cinque ragazzi a Palinuro. La giornata di mare stava per trasformarsi in tragedia. I giovani, tra i 25 e i 30 anni, erano su un pedalò davanti alla spiaggia quando improvvisamente il pattino è affondato.

Affonda pedalò a Palinuro

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, domenica 24 luglio, a 250 metri a largo della spiaggia delle Saline, in provincia di Salerno. I ragazzi avevano fittato il pedalò pensando di fare un bagno al largo ma improvvisamente hanno iniziato a imbarcare acqua. Il pattino è affondato per tre quarti e i cinque ragazzi sono caduti in acqua riuscendo ad aggrapparsi all’unica parte rimasta in superficie. Due ragazze, una delle quali non sapeva nuotare, sono andate nel panico.

Immediati però sono scattati i soccorsi. In acqua sono arrivati non solo i bagnini dello stabilimento più vicino ma anche due cani della scuola italiana cani salvataggio, Dylan e Vita, che erano in servizio presso la postazione di sicurezza SICS. In pochi minuti i due Golden retriver hanno raggiunto l’imbarcazione affondata. I quadrupedi, grazie alla speciale imbracatura galleggiante, hanno permesso ai ragazzi di mantenersi a galla fino al trasbordo su due pattini di salvataggio. Una storia dunque a lieto fine che poteva trasformarsi in tragedia.