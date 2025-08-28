Paura ieri sera, mercoledì 27 agosto, in via Scale Montesanto, nel cuore della città di Napoli, dove un colpo d’arma da fuoco ha interrotto la quiete del quartiere.

Paura a Napoli: spara in aria e il proiettile si conficca nel soffitto della camera da letto

Intorno alle 22, uno sconosciuto avrebbe esploso un proiettile che ha raggiunto il soffitto della camera da letto di un appartamento situato al quarto piano di un palazzo al civico 5.

Fortunatamente non si sono registrati feriti. All’interno dell’abitazione erano presenti i residenti, tutti incensurati, che hanno vissuto momenti di forte spavento nel ritrovarsi improvvisamente un foro di proiettile nel soffitto.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo di Napoli Centro, che hanno effettuato i primi rilievi e avviato le indagini per chiarire matrice e dinamica dell’accaduto. Al momento non si esclude alcuna pista: dall’atto intimidatorio a un gesto isolato, fino a un colpo esploso per errore.