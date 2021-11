Paura in via Colonne a Giugliano: un negozio di arredamenti è andato in fiamme intorno alle 13 di questa mattina. Una nube grigia si è diffusa nella zona circostante: il materiale che ha preso fuoco era tutto altamente infiammabile. Presenti sul posto i vigili del fuoco di Scampia per domare il rogo.

Giugliano, paura in via Colonne: negozio di arredi in fiamme

Attimi di paura nella tarda mattinata di oggi a Giugliano in via Colonne: poco prima delle 13, un’attività, in quel momento chiusa è andata in fiamme. All’interno era presente materiale altamente infiammabile, essendo il negozio rivenditore di arredamenti e camerette, con all’interno legno, materassi, cuscini, divani. Tutto è andato completamente distrutto. Al primo piano, fortunatamente non c’era nessuno.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Scampia che hanno domato le fiamme e attivato tutte le procedure necessarie. Sono in corso gli accertamenti: la prima ipotesi è che si sia trattato di un guasto elettrico. Sono in corso gli accertamenti; non risultano persone intossicate.