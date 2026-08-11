Tentano furto in villa a Bacoli: 20enne travolge poliziotto con lo scooter, arrestato

Tentato furto in una villetta a Bacoli, poi la fuga e l’aggressione a un agente della Polizia di Stato. Un 20enne è stato arrestato nella notte con le accuse di tentato furto, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. L’episodio si è verificato in via Carlo Vanvitelli, dove un poliziotto del Commissariato di Pozzuoli, in quel momento libero dal servizio, ha notato due persone sospette a bordo di uno scooter. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, entrambi avevano il volto travisato. I due si sarebbero fermati nei pressi di una villetta per poi introdursi all’interno dell’abitazione.

Poliziotto fuori servizio sorprende i due

L’agente, insospettito dalla scena e compreso quanto stava accadendo, è intervenuto qualificandosi come appartenente alla Polizia di Stato. Alla vista del poliziotto, i due avrebbero reagito spintonandolo nel tentativo di guadagnarsi la fuga. La situazione è degenerata in pochi istanti. Il 20enne sarebbe riuscito a raggiungere lo scooter e a partire a forte velocità, travolgendo l’agente e facendolo cadere sull’asfalto.

Colluttazione dopo il tentativo di fuga

Nonostante quanto accaduto, il poliziotto è riuscito a fermare il giovane dopo una colluttazione. Determinante anche l’arrivo di una volante del Commissariato di Pozzuoli, intervenuta in supporto dell’agente. Il 20enne è stato quindi bloccato e arrestato dal personale operante. Il secondo uomo, invece, è riuscito ad allontanarsi e a far perdere le proprie tracce.

Il giovane arrestato dovrà rispondere, secondo quanto contestato dalla Polizia, di tentato furto, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Proseguono gli accertamenti sull’episodio e sul complice riuscito a fuggire.