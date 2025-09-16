Paura a Giugliano, in sella a Beverly 300 travolge vigile e scappa: identificato a Qualiano

Investe agente di Polizia Municipale e scappa. A finire nei guai un 25enne di Qualiano che nei giorni scorsi sfrecciava a bordo di un Beverly 300 senza copertura assicurativa.

Giugliano, motociclista investe agente e fugge: identificato e denunciato

Un equipaggio del Nucleo di Polizia Stradale della Polizia Municipale ha intimato l’alt al motociclista sorpreso a circolare senza casco. Alla vista dell’agente che gli segnalava di accostare, il giovane alla guida ha finto di fermarsi sul lato destro della carreggiata, per poi riprendere improvvisamente la marcia, travolgendo un poliziotto e dandosi alla fuga in direzione Piazza Annunziata.

Il poliziotto investito è caduto rovinosamente a terra, riportando diverse escoriazioni. L’agente è stato medicato presso l’ospedale San Giuliano di Giugliano. Grazie alle indagini immediate e alla collaborazione tra il Commissariato di Polizia e la Polizia Municipale di Qualiano, il responsabile è stato rapidamente identificato. Si tratta di un 25enne originario di Giugliano e residente a Qualiano, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane, oltre a viaggiare senza casco, è risultato privo di copertura assicurativa e alla guida di un motociclo intestato a una persona diversa non abilitata alla conduzione.

Maxi-multa a 6600 euro

Le sanzioni elevate sono pesanti: oltre 6.600 euro di multe complessive, dieci punti decurtati dalla patente e fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Denunciata anche la proprietaria del motociclo per incauto affidamento. Il 25enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria con le accuse di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Le forze dell’ordine hanno espresso piena solidarietà e vicinanza al collega coinvolto, sottolineando la gravità del gesto e ribadendo l’impegno quotidiano per la sicurezza del territorio.