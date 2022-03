Momenti di paura si sono vissuti ieri sera in via Marconi, a Casoria. Un’auto, per cause ancora da accertare, è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme.

Paura a Casoria, auto prende fuoco in via Marconi: a bordo mamma e figlia

A bordo c’erano due donne – madre e figlia – che, però, sono riuscite ad abbandonare il veicolo prima che le lingue di fuoco potessero propagarsi e impedire loro di mettersi in salvo. Sul posto sono giunti i Carabinieri che hanno messo l’area in sicurezza e i Vigili del Fuoco che hanno provveduto a spegnere l’incendio.

Episodio analogo si è verificato ad Acerra. Ieri mattina nei pressi di via Spinillo un’auto ha preso fuoco. Le fiamme hanno completamente avvolto il veicolo, fermo a pochi passi da alcuni palazzi ed esercizi commerciali.

Paura per alcuni passanti e in particolare per alcuni studenti che stavano raggiungendo il vicino istituto scolastico. L’intervento repentino dei Vigili del Fuoco ha evitato il peggio: i pompieri, infatti, hanno spento l’incendio nel giro di poco tempo.