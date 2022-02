Momenti di paura si sono vissuti stamattina, a Casavatore. Un incendio è divampato in un appartamento di un edificio sito in via San Pietro.

Paura a Casavatore, incendio in un appartamento: padre e figlio in ospedale

I Carabinieri della locale stazione insieme ai vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e estrarre le persone rimaste intrappolate nell’abitazione. I caschi rossi hanno infatti recuperato padre e figli, rispettivamente di 73 e 42 anni, e li hanno affidati agli operatori del 118 per le cure del caso.

I sanitari li hanno infatti trasportati all’ospedale Cardarelli. Non sono in pericolo di vita. Dai primi accertamenti pare ci sia stato uno scoppio e poi una fiammata. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della stazione di Casavatore.