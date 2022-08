Bacoli. Si è barricato in casa dopo aver sparato alla moglie anziana, forse, al culmine di una lite. È accaduto questa mattina a Bacoli, in provincia di Napoli. L’uomo, un 80enne del posto, ha esploso due colpi di pistola contro la coniuge di 77 anni.

Paura a Bacoli, spara alla moglie e si barrica in casa

I motivi del gesto che hanno portato l’anziano al tentativo di omicidio della moglie non sono ancora noti. La donna è stata soccorsa e accompagnata all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove è stata ricoverata in prognosi riservata. Secondo quanto si apprende, l’anziana donna non sarebbe in pericolo di vita.

L’uomo, invece, dopo aver ferito la moglie si è asserragliato nella sua abitazione di via Terme Romane. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Pozzuoli. In questo momento sono in corso le operazioni di negoziazione: i militari stanno cercando di convincere l’80enne a deporre l’arma da fuoco e ad uscire di casa.

Seguiranno aggiornamenti