Continua il sogno di Patrizia Napolano a X Factor. La 21enne di Giugliano è tornata sul palco del talent di Sky nella puntata dei Bootcamp andata in onda ieri sera, giovedì 1 ottobre, conquistando ancora una volta pubblico e giudici.

Patrizia Napolano di Giugliano conquista i Bootcamp di X Factor: standing ovation e quattro sì

Dopo aver impressionato alle Audition con “Bang Bang”, Patrizia ha scelto per i Bootcamp “Golden Slumbers” dei Beatles, nella versione interpretata da Jennifer Hudson. L’esibizione ha conquistato il pubblico dell’Allianz Cloud di Milano, che le ha tributato una standing ovation. Immediato anche il verdetto dei giudici Francesco Gabbani, Irama, Jake La Furia e Paola Iezzi: quattro sì e unanimità.

Patrizia supera così anche i Bootcamp e conquista l’accesso alle Last Call, ultimo passaggio prima della composizione definitiva delle squadre che accederanno ai Live Show. Per la cantante giuglianese è un altro importante passo in avanti dopo l’esordio alle Audition, quando aveva già ottenuto quattro sì e una standing ovation. In quell’occasione aveva raccontato anche il rapporto con il padre Nicola, commerciante al mercato ittico e inizialmente scettico nei confronti dei talent show. Adesso l’avventura continua e a Giugliano cresce il tifo per Patrizia, ormai entrata nella fase decisiva di X Factor.