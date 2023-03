Case per un valore di un milione di euro intestati ad un prestanome ma, di fatto, riconducibili alla camorra sono stati sequestrati a Varcaturo dai carabinieri di Giugliano.

Patrimoni e camorra a Varcaturo, sequestro di immobili per un milione di euro

Il sequestro è stato eseguito a carico di Biagio Vallefuoco, 57enne di Giugliano, già noto alle forze dell’ordine e ritenuto figura di spicco del clan Mallardo. L’uomo è detenuto dal 2018 in quanto responsabile di estorsione aggravata per conto del sodalizio, nei confronti di un’impresa edile.

I sigilli sono scattati per un appartamento di 100 metri quadrati a Giugliano e 14 monolocali da 45 metri quadrati l’uno a Varcaturo. Sequestrati anche due conti correnti e quote di un fondo comune d’investimento. I militari hanno scoperto che il patrimonio immobiliare e in titoli, sebbene intestato a terze persone, era nella disponibilità del 57enne.