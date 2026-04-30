Maxi operazione della Polizia di Stato contro i patrimoni illeciti nel centro storico di Napoli. Nella mattinata di ieri sono stati eseguiti otto provvedimenti di sequestro preventivo, finalizzati alla confisca, nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti legati a contesti di criminalità organizzata. I decreti sono stati emessi dal Tribunale di Napoli – Sezione Misure di Prevenzione, su proposta della Procura della Repubblica partenopea.

Colpo alla camorra del centro storico di Napoli, sequestro da 5 milioni di euro

L’intervento rappresenta l’esito di una lunga e complessa attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile di Napoli, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia. Le indagini hanno consentito di ricostruire nel dettaglio patrimoni, disponibilità economiche e intestazioni fittizie riconducibili agli indagati, delineando un sistema di accumulo illecito di ricchezze. L’operazione odierna si inserisce nel solco di precedenti attività investigative che, già nel 2023, avevano portato all’emissione di misure cautelari e a sequestri preventivi nei confronti degli stessi soggetti.

Secondo quanto emerso, gli indagati sarebbero inseriti in contesti criminali radicati soprattutto nell’area dei Quartieri Spagnoli e coinvolti in una strutturata organizzazione camorristica dedita al traffico e allo spaccio di stupefacenti. Il sistema di distribuzione della droga si articolava attraverso piazze di spaccio tradizionali e modalità “volanti”, basate su consegne a domicilio. L’esecuzione dei provvedimenti è stata affidata alla Squadra Mobile. Il valore complessivo dei beni sequestrati è stimato in circa 5 milioni di euro. Un risultato che, sottolineano gli investigatori, evidenzia l’efficacia dell’azione di contrasto non solo sul piano operativo, ma anche su quello economico-finanziario.