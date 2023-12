GIUGLIANO. Il sindaco Pirozzi ieri in conferenza stampa ha annunciato la sospensione degli avvisi sui passi carrabili ma per il consigliere di minoranza Luigi Sequino “la sospensione non può essere fatta certo così verbalmente in una conferenza stampa, amministrare è un’altra cosa, cioè che è certo – dice Sequino – è che Pirozzi sarà ricordato come il sindaco che più ha tartassato i giuglianesi tra Imu su aree edificabili, passi carrabili, accertamenti Tari”.