Hanno almeno sei mesi di tempo i cittadini di Giugliano che hanno ricevuto gli avvisi per i passi carrabili per chiarire la loro posizione ed eventualmente pagare. Questo quanto appunto annunciato dal sindaco Nicola Pirozzi nel corso di una conferenza stampa. Una “sospensione” temporanea, dunque, degli avvisi giunti da Municipia sui passi carrai, che in questi giorni sono stati recapitati a oltre 11mila contribuenti. Il Comune con la società che si occupa della riscossione dei tributi ha provveduto ad attivare una pec ad hoc, [email protected], e un numero verde, 800642631, a cui potersi rivolgere per chiedere spiegazioni. “Non è un avviso di accertamento – ha detto il sindaco Pirozzi -. Ai cittadini dico di non recarsi agli uffici, basta un’istanza in autotutela per chiedere la rettifica. E’ un tributo dovuto dal proprietario e non per i passi a raso ma solo per i passi che interrompono i marciapiedi, per quelli a raso è meglio un confronto con Municipia”.

In questi mesi i cittadini possono o compilare il modulo in autotutela o chiamare il numero verde o scrivere all’indirizzo pec per chiedere chiarimenti e capire se il pagamento è dovuto o meno.