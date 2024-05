Negli ultimi due giorni, la polizia locale di Giugliano ha effettuato controlli straordinari nella zona costiera, esaminando 50 veicoli.

Giugliano, controlli in fascia costiera: campi rom blindati dalla prossima settimana

Il bilancio dei controlli è significativo: circa 10 centauri sono stati fermati perché senza casco protettivo, con conseguente fermo amministrativo dei veicoli. Inoltre, il 10% dei veicoli controllati risultava privo di copertura assicurativa, mentre un ulteriore 5% dei conducenti era senza patente di guida.

“Stiamo aumentando la percentuale dei controlli nella zona costiera,” ha dichiarato il Comandante Nacar, sottolineando che le verifiche continueranno senza sosta.

A partire dalla prossima settimana, come referente della Cabina di Regia di Terra dei Fuochi per 63 comuni, il Comandante Nacar ha annunciato che verranno intensificati i controlli sui campi rom, sia in entrata che in uscita.