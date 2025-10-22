Due persone sono state arrestate con l’accusa di aver rapinato e minacciato due passeggeri a bordo di un treno della Metropolitana di Napoli, Linea 2, lungo la tratta tra Pozzuoli e Bagnoli. Si tratta di un 41enne di Benevento e di un 37enne senza fissa dimora, ritenuti responsabili di due rapine aggravate avvenute nell’arco di due giorni durante l’estate. Le indagini sono state condotte dalla Polizia di Stato.

Passeggeri rapinati sulla linea metro tra Pozzuoli e Bagnoli: due arresti

Il primo episodio risale al 31 luglio, quando un giovane passeggero era stato fermato e minacciato: gli era stato intimato di consegnare il telefono cellulare, altrimenti sarebbe stato picchiato. La vittima, sotto pressione, aveva ceduto. Il giorno successivo, 1 agosto, si è verificata una scena simile sullo stesso treno tra Pozzuoli e Bagnoli: questa volta i malviventi avevano minacciato il passeggero con un coltello e si erano appropriati nuovamente di uno smartphone.

Le vittime hanno denunciato subito gli episodi alla Polizia. Gli agenti del commissariato di Pozzuoli hanno svolto le indagini, identificando i sospetti grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti sui treni. Successivamente, i due rapinati hanno riconosciuto i presunti responsabili. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Napoli, è stata eseguita dalla Squadra Mobile di Benevento e dal Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania. Il 41enne è stato arrestato nella propria abitazione, mentre il 37enne è stato fermato nei pressi della Stazione Centrale di Napoli.