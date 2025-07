“Passaggio del collare” al Rotary Club “Ager Liternum”

Cambio al vertice del Rotary Club Giugliano in Campania “Ager Liternum”. Si è tenuta ieri sera, nella location Damai – Exclusive Garden nel complesso Varcadoro in fascia costiera, la cerimonia del cosiddetto “Passaggio del Collare”. Questo rappresenta un momento simbolico che segna il passaggio di consegne tra il presidente uscente e quello entrante. A concludere il suo anno alla guida del club è stata Elena Silvestri, presidente per l’anno rotariano 2024-2025, che ha lasciato il testimone a Pasquale Crispino.