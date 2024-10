Tele Club Italia e il Liceo Classico Cirillo di Aversa hanno ufficializzato una partnership volta a promuovere la cultura della comunicazione. L’emittente regionale campana, attraverso i suoi giornalisti di punta, offrirà lezioni e seminari destinati agli studenti dell’indirizzo comunicazione del prestigioso liceo normanno. L’iniziativa, fortemente sostenuta dal dirigente scolastico, Prof. Luigi Izzo, nasce con l’obiettivo di arricchire il percorso formativo degli alunni, offrendo loro un’esperienza pratica e professionale.

Partnership tra Teleclubitalia e il Liceo Classico Cirillo di Aversa: al via un progetto formativo sulla cultura della comunicazione

Gli studenti potranno confrontarsi direttamente con esperti del settore televisivo e web, colmando così il divario tra teoria e pratica e preparandosi in maniera più completa per il mondo del lavoro.

Il Prof. Luigi Izzo ha commentato: “Il nostro istituto è da sempre aperto al territorio e pronto a valorizzare ogni opportunità esterna che possa contribuire alla crescita umana, sociale e professionale dei nostri alunni. Questo progetto rappresenta un ulteriore passo verso questa direzione”.

Anche Giovanni Francesco Russo, direttore di Tele Club Italia, ha espresso grande soddisfazione: “Collaborare con le scuole è sempre un piacere. Lavorare con un’istituzione così rilevante come il Liceo Cirillo è un onore. Ci impegneremo a fornire ai ragazzi gli strumenti migliori per avvicinarsi al mondo della comunicazione con competenza e professionalità”.

La professoressa Sabrina Romano, curatrice del progetto, ha sottolineato: “Siamo convinti che questa collaborazione sarà lunga e fruttuosa, con l’obiettivo di offrire agli alunni un’esperienza formativa arricchente e orientata alle richieste del mondo contemporaneo”. Il progetto prenderà il via nelle prossime settimane e rappresenta un’importante opportunità per gli studenti del Liceo Cirillo di arricchire le proprie competenze in un settore in costante evoluzione.

Contatti per ulteriori informazioni:

Liceo Classico Cirillo di Aversa

Email: [email protected] Telefono: 081-7654321

(Comunicato stampa)