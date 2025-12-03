Parte il Natale al Jambo, un viaggio tra tanti appuntamenti

Prima edizione della Mostra di Presepi e Arte Presepiale ( dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 ), organizzata da “La Luna degli Artisti” con l’Associazione “I Presepi di Napoli” e il patrocinio dellaRegione Campania per “I Presepi di Napoli in tour”. Tre le sezioni da visitare nella galleria del Centro Jambo: Sezione classica, con i Presepi della tradizione Napoletana del ‘700 e dell’800; Sezione dedicata ad altri stili; Sezione dei Presepi dei bambini. Previsti anche i laboratori pratici e teorici ( dal 6 al 20 dicembre 2025 ), rivolti alle scuole del territorio e alle associazioni che assistono adolescenti in difficoltà, con l’obiettivo di avvicinare i giovani a una tradizione artistica che racconta la storia di Napoli.

La Mostra Terraquarium – World of Predators ( dal 13 dicembre 2025 al 19 gennaio 2026 ) per esplorare e fare amicizia con affascinanti creature del mondo marino e terrestre : lo squalo pinna bianca dell’Oceano Pacifico; pitoni, boa e anaconda del Rio delle Amazzoni; ragni, scorpioni e millepiedi africani; Tarzan, il gigantesco alligatore americano; l’iguana delle Isole Galapagos; il misterioso pesce drago, il pesce coltello, i predatori sudamericani più affascinanti e i temibili piranha. Tra le novità imperdibili, la gigantesca testuggine africana e tante altre meraviglie esotiche da scoprire ogni giorno.