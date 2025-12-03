Parte il Natale al Jambo, un viaggio tra tanti appuntamenti

Il volo Jambo Airlines, diretto al magico Villaggio di Babbo Natale, è in partenza sulla pista del Centro commerciale Jambo (Trentola Ducenta), il più grande bene confiscato alla criminalità in Campania.
Un viaggio speciale – dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 – all’insegna della magia e del divertimento: dalle nuvole del Polo Nord ai mari incontaminari del Terraquarium; dalle montagne innevate del Palaghiaccio (una delle piste al coperto più grandi in Italia) ai suggestivi borghi dei Presepi di Napoli.
Dopo l’accensione delle luminarie, in programma tanti eventi gratuiti in occasione delle prossime festività natalizie, con le avventure di Santa Claus, le letterine dei desideri, la Fabbrica dei regali (con la possibilità di incartare i doni gratuitamente), i gadget personalizzati in omaggio, i giochi interattivi, gli spettacoli itineranti, l’animazione e i laboratori creativi del Baby Lab, aspettando l’Epifania con la consegna delle calze e l’arrivo della Befana. E non solo.
La novità del 2025 è il “viaggio” sul simulatore Jambo Airlines (dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026) – a grandezza naturale e in esclusiva nazionale – per tutti i bambini che, grazie alla realtà aumentata, potranno salire sull’aereo, raggiungere il Villaggio ed entrare nella stanza per scrivere e spedire la letterina.
Prima di tornare a casa, tappa nella Fabbrica dei regali – con tanti gadget in omaggio sul nastro trasportatore – e nella camera da letto di Babbo Natale, con giochi interattivi e foto ricordo.
La Pista di pattinaggio, su vero ghiaccio, più performante della Campania (dal 6 dicembre 2025) – a cura di Ice Mad, società affiliata al CONI e al Centro Sportivo Italiano – per trascorrere momenti di spensieratezza.
Un vero e proprio Palaghiaccio coperto e riscaldato (circa 350 mq), che si estende nell’area esterna del Centro Jambo, offrendo la possibilità di pattinare e divertirsi in sicurezza, guidati da istruttori federali sempre presenti in pista. In programma, tutti i giorni, tanti appuntamenti ed eventi imperdibili, con la partecipazione straordinaria delle campionesse e vicecampionesse italiane della Società Angeli sul Ghiaccio (sabato 20 dicembre 2025) – vincitrici del Trofeo CONI 2024 e medagliate a livello europeo – insieme a Chiara Censori, tre volte campionessa del mondo di pattinaggio artistico inline. Insieme per una esibizione che unisce eleganza, tecnica e creatività.
Prima edizione della Mostra di Presepi e Arte Presepiale (dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026), organizzata da “La Luna degli Artisti” con l’Associazione “I Presepi di Napoli” e il patrocinio dellaRegione Campania per “I Presepi di Napoli in tour”. Tre le sezioni da visitare nella galleria del Centro Jambo: Sezione classica, con i Presepi della tradizione Napoletana del ‘700 e dell’800; Sezione dedicata ad altri stili; Sezione dei Presepi dei bambini. Previsti anche i laboratori pratici e teorici (dal 6 al 20 dicembre 2025), rivolti alle scuole del territorio e alle associazioni che assistono adolescenti in difficoltà, con l’obiettivo di avvicinare i giovani a una tradizione artistica che racconta la storia di Napoli.
La Mostra Terraquarium – World of Predators (dal 13 dicembre 2025 al 19 gennaio 2026) per esplorare e fare amicizia con affascinanti creature del mondo marino e terrestre: lo squalo pinna bianca dell’Oceano Pacifico; pitoni, boa e anaconda del Rio delle Amazzoni; ragni, scorpioni e millepiedi africani; Tarzan, il gigantesco alligatore americano; l’iguana delle Isole Galapagos; il misterioso pesce drago, il pesce coltello, i predatori sudamericani più affascinanti e i temibili piranha. Tra le novità imperdibili, la gigantesca testuggine africana e tante altre meraviglie esotiche da scoprire ogni giorno.
In calendario, tra le numerose iniziative per grandi e piccini, anche spettacoli e concerti: Skyline Candy Experience (6-7-13 dicembre 2025); Gospel Christmas Groove (8 dicembre 2025); Le Melodie del Natale – Gli Zampognari (14 dicembre 2025); Magia di Mago Mergellino (20 dicembre 2025); Christmas Music Band (21 dicembre 2025); Degustazione & brindisi (24 dicembre 2025); Christmas Bubble Show (27 dicembre 2025); Ventriloquo Mauro Ascione (28 dicembre 2025); Degustazione & brindisi (31 dicembre 2025); Trampoleria & Co. (3 gennaio 2026); Il Mondo dei Burattini (4 gennaio 2026); Pulce Performer Show (5 gennaio 2026); Befane Band Music (6 gennaio 2026).