E’ costata cara a Salvatore Parolisi l’intervista concessa a “Chi l’Ha Visto?”. Il tribunale di Sorveglianza ha infatti deciso di revocare tutti i permessi all’uomo condannato per l’omicidio della moglie Melania Rea.

Intervista Parolisi, revocati i permessi dopo l’intervista

Ai giudici non sono piaciute le dichiarazioni rese dall’ex caporalmaggiore dell’Esercito alla Rai. Tra le tante quelle secondo cui «non hanno mai provato» l’omicidio della moglie tanto da definirsi “innocente”. La decisione del magistrato di sorveglianza Rosanna Calzolari è arrivata proprio in conseguenza dell’intervista. Il tribunale presieduto da Giovanna Di Rosa dice che le frasi di Parolisi dimostrano che si ritiene «ingiustamente condannato». E quindi non ha compreso la valenza dei permessi-premio.

E così, «la gravità delle affermazioni e l’assenza di consapevolezza» da parte di Parolisi determinano la marcia indietro. Che secondo i giudici dovrebbe servire a Parolisi per «stimolare un’approfondita riflessione» e consentire «una sua ulteriore osservazione». Revocati tutti e 15 i permessi che erano stati concessi all’assassino di Melania Rea fino al mese di ottobre.