Continuano a soffiare venti di guerra in Europa. E la minaccia nucleare si fa sempre più concreta, visto l’andamento del conflitto in Ucraina. A dare conferma di queste drammatiche suggestioni il Parlamento Europeo, che chiede all’UE di preparare una risposta in caso di attacco nucleare russo.

Parlamento Ue: occorre prepararsi ad attacco nucleare russo

L’invito della massima istituzione rappresentativa europea è contenuto nella relazione sull’escalation russa in Ucraina approvata con 504 voti a favore, 26 contrari e 36 astensioni. Approvata la mozione, tra le altre richieste, c’è anche un forte aumento dell’assistenza militare all’Ucraina e la condanna dei referendum farsa. Una netta presa di posizione dell’Ue rispetto al conflitto che schiera il Vecchio Continente dalla parte dell’Alleanza Atlantica. “Questo attribuisce all’Ue un ruolo come parte in causa della guerra”, hanno tuonato dal Cremlino dopo l’annuncio di Borrell di una missione europea di addestramento militare per l’Ucraina.

Joe Biden: “Rischio di apocalisse nucleare”

Che la situazione sia tesa e rischi di precipitare da un momento all’altro lo dice anche il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. L’inquilino della Casa Bianca, durante un evento di raccolta fondi del partito democratico a New York, ha dichiarato apertamente che “il mondo rischia l’Armageddon nucleare per la prima volta dai tempi della Guerra Fredda”. “Non abbiamo affrontato la prospettiva dell’Armageddon dai tempi di Kennedy – ha spiegato Biden – e della crisi dei missili di Cuba”.

Il Presidente degli Stati Uniti ha poi aggiunto che Putin “non scherza” quando minaccia di usare le armi nucleari, e che “stiamo cercando di capire qual è la via di fuga di Putin. Dove trova una via d’uscita?”. Per Biden il Cremlino ricorrerà all’uso di armi nucleari se saranno esaurite le opzioni in Ucraina per fermare la forte resistenza di Kiev. Gli esperti della Casa Bianca ritengono che siano possibili attacchi con ordigni nucleari tattici. Una mossa pericolosa, capace di innescare un conflitto più ampio.