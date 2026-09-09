Si è presentato alla porta di un’anziana qualificandosi come Carabiniere, con l’obiettivo, secondo quanto denunciato, di raggirarla. Il tentativo di truffa è stato però interrotto dall’allarme lanciato da una vicina di casa e dal tempestivo intervento dei militari della Stazione Carabinieri di Parete.

Parete, si finge carabiniere e tenta di truffare anziana: malvivente in fuga

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri, 8 settembre, quando una donna di 83 anni, residente a Parete, si è trovata di fronte a un uomo che avrebbe tentato di accreditarsi come appartenente all’Arma dei Carabinieri per guadagnare la sua fiducia e portare a termine la truffa.

A insospettirsi è stata una vicina di casa della donna, che ha segnalato la presenza dell’uomo ai Carabinieri attraverso il numero unico di emergenza “112”. La pattuglia della locale Stazione si è immediatamente raggiunto l’abitazione. Proprio l’arrivo dei militari avrebbe fatto saltare i piani del presunto truffatore. L’uomo, infatti, si è rapidamente allontanato dal luogo, facendo perdere le proprie tracce. Secondo una prima ricostruzione, potrebbe essere stato avvisato dell’arrivo della pattuglia da un eventuale complice.

Sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’episodio, identificare l’autore del tentativo di raggiro e verificare l’eventuale coinvolgimento di altre persone. Gli elementi raccolti nell’immediato sono stati messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria. L’episodio richiama ancora una volta l’attenzione sul fenomeno delle truffe agli anziani, nelle quali i malviventi fanno spesso leva sulla fiducia e sulla paura delle vittime, presentandosi come appartenenti alle Forze dell’Ordine, tecnici, avvocati o familiari in difficoltà.