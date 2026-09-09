Danza aerea, Giugliano sbanca ai mondiali di Spagna

Lloret de Mar – Giugliano. La danza aerea campana vola sempre più in alto e conquista la Spagna e il mondo. Le allieve della scuola “MC Melany Aerial Studio” di Giugliano in Campania hanno firmato un’impresa straordinaria ai campionati mondiali svoltisi nella splendida cornice di Barcellona-Lloret de Mar, portando a casa un ricco bottino di podi e premi speciali alla “Dance World Experience”. Accompagnate e guidate con maestria e passione da Melania Giglio, insegnante, mental coach e fondatrice della scuola di via Magellano, coadiuvata nella preparazione da Federica Spina, le giovani atlete giuglianesi hanno incantato la giuria internazionale con performance di altissimo livello tecnico ed emotivo, distinguendosi tra centinaia di partecipanti provenienti da tutto il mondo. Ecco i risultati eccezionali conquistati dalle allieve della MC Melany Aerial Studio: a Mariella D’Alterio il primo posto nella categoria “Juniores” (Campionessa Mondiale), a Fortunata Spina il secondo posto nella categoria “Teen” (Vice-Campionessa Mondiale), a Ludovica De Alteriis la terza posizione nella categoria “Teen” e premio Speciale all’Interpretazione, a Giada Sorrentino il secondo posto nella categoria “Kids” (Vice-Campionessa Mondiale).

A coronare questo successo straordinario è arrivato anche il prestigioso Premio alla Scuola, un riconoscimento ufficiale assegnato all’accademia giuglianese per l’eccellenza, la dedizione e il valore artistico dimostrati durante l’intera manifestazione. L’esperienza in terra spagnola confermarsi non solo come un trionfo sportivo e artistico, ma anche come un momento di immensa crescita umana per le atlete. Il lavoro svolto quotidianamente nella sede di Via Magellano a Giugliano continua a forgiare talenti capaci di portare il nome della città ai vertici delle competizioni internazionali della danza aerea. Un orgoglio tutto giuglianese che dimostra come passione, disciplina e una guida esperta possano trasformare i sogni in medaglie d’oro.

COMUNICATO STAMPA