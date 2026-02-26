Parete, scoperti lavoratori irregolari in un supermercato: denunciata titolare, attività sospesa

Tre lavoratori irregolari. È quanto scoperto nel corso dei controlli serrati dei Carabinieri condotti ieri mattina a Parete in un noto supermercato, dove i militari della locale Stazione, affiancati dal Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caserta, hanno effettuato un’ispezione.

Parete, scoperti lavoratori irregolari in un supermercato: denunciata amministratrice, attività sospesa

Nel corso degli accertamenti sono emerse irregolarità in materia di lavoro. In particolare, i militari hanno riscontrato la presenza di tre lavoratori impiegati senza regolare contratto. Al termine delle verifiche, l’amministratrice dell’esercizio commerciale, una 42enne, è stata deferita in stato di libertà per violazioni alla normativa vigente.

Le irregolarità accertate hanno comportato l’elevazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a 20.749,66 euro. Inoltre, alla luce della situazione riscontrata, è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale. I controlli delle forze dell’ordine proseguiranno anche nei prossimi giorni nell’ambito delle attività di contrasto al lavoro sommerso e a tutela dei diritti dei lavoratori, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme nei luoghi di lavoro.