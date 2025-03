Parete, sabato la presentazione della settima edizione di “Strumento di classe”

Parete. L’associazione musicale Arte in Musica, con presidente il Soprano Caterina Dell’Aversana, è attiva sul territorio da più di venticinque anni. Tra i progetti in essere è organizzatrice del concorso di disegno musicale “Strumento di Classe” alla sua VII edizione. Esso si prefigge di essere un viatico per i piccoli partecipanti ad esprimere attraverso l’arte pittorica le emozioni musicali. La conferenza stampa di presentazione avrà luogo sabato 8 marzo 2025 presso il Palazzo Ducale di Parete.

Il concorso è a partecipazione gratuita ed è rivolto alle scuole primarie e secondarie di primo grado con l’obiettivo di sensibilizzare la percezione sonora dei giovani partecipanti, non come semplice ascolto passivo, bensì come traduzione di percezioni sinestetiche ed anche emotive. Nelle edizioni precedenti si è riscontrato che molti bambini con particolari difficoltà didattiche sono riusciti attraverso l’arte pittorico/musicale a trovare un canale di maggior consapevolezza e successo del proprio saper fare; questo spinge l’associazione a lavorare con maggiore passione affinché più giovani possano attraverso l’arte acquisire questo tipo di consapevolezze.

Per raggiungere gli obiettivi prefissi l’associazione Arte in Musica si avvale della collaborazione di associazioni sensibili a tali iniziative, tra queste è necessario menzionare l’ass. A.R.EC. ex consiglieri regione Campania, ass. Aeronautica Militare di Afragola, Accademia Internazionale Mauriziana ispettorato Regione Campania deleg. di Aversa, ass. RE LEONE dedita ai bambini con bisogni speciali, ass. La Tenda, ass. curatrice del museo del palazzo ducale di Parete e l’ass. Gianbattista Basile curatrice della biblioteca comunale di Parete.

La premiazione dei primi tre classificati per ogni categoria e le menzioni speciali dedicati ai giovani partecipanti sono possibili grazie l’intervento di partner vicini all’associazione e sensibili ad iniziative volte alla promozione della cultura. Tra questi ricordiamo: Comando aeroporto militare di Capodichino, D & D technology azienda impegnata alla salvaguardia dell’ambiente, Centro Diagnostico Pasteur di Parete, Libreria Claudio di Giugliano in Campania.

La commissione esaminatrice della VII edizione sarà composta da professionisti dell’ambito artistico pittorico, musicale e pedagogico: Maestro Biagio Cerbone, Prof.ssa Teresa Romano, prof.ssa Ultimina Pagano, prof. Saverio Mazzarella, prof. Ortensio Falco, Dott. Vincenzo Pizzorusso, dott.ssa Annamaria Piccolo. Il termine massimo per la consegna degli elaborati è il giorno 5 aprile 2025, la manifestazione finale di premiazione avverrà nel mese di maggio 2025 presso le prestigiose sale dell’aeroporto militare “Ugo Niutta” di Capodichino.

