In molti ricorderanno la storia di Nicoletta, la donna di Parete rovinosamente caduta dal balcone in via Magenta prima del passaggio della processione il giorno di Pasquetta.

Oggi durante i festeggiamenti dell’ottava il parroco della città Don Antonio ha voluto far tornare la Madonna proprio sotto a quel balcone ed ha raccontato di aver sentito al telefono Nicoletta che è fuori pericolo e sta bene, nonostante la caduta da diversi metri di altezza.

Un momento di grande commozione e devozione per tutti i fedeli che hanno parlato di nuovo “miracolo” della Madonna della Rotonda.