Sono ore di ansia e di apprensione per la 32enne precipitata ieri dal balcone della sua abitazione di via Magenta durante la processione in onore di Maria SS Della Rotonda. Le condizioni di Nicoletta si sarebbero aggravate.

Precipitata durante processione, Parete prega per Nicoletta: è a Caserta

Erano da poco passate le 17 quando Nicoletta P. stava attendendo l’arrivo del carro all’esterno del suo balcone. In circostanze poco chiare, avrebbe perso l’equilibrio schiantandosi al suolo dal primo piano del suo appartamento. Le sue grida di dolore hanno richiamato subito l’attenzione dei passanti e dei fedeli che stavano partecipando alla festa. I sanitari del 118, giunti sul posto, l’hanno subito trasportata all’ospedale Moscati.

I medici le hanno diagnosticato un’emorragia cerebrale e la frattura della mandibola. Le sue condizioni sono serie, al punto che il personale sanitario del nosocomio normanno ne ha disposto subito il trasferimento d’urgenza al San Sebastiano e Sant’Anna di Caserta, dove verrà sottoposta a un intervento maxillo-facciale. Nella preghiera di ieri, subito dopo il “volo degli angeli” in notturna, don Antonio ha invitato tutti i fedeli a pregare per Nicoletta. Sulla dinamica dell’accaduto indagano i carabinieri.