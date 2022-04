PARETE. Un trionfo di emozioni ieri a Parete per la ripresa dei festeggiamenti in onore della Madonna della Rotonda. Dopo due anni di stop a causa della pandemia, ieri ha preso il via ufficialmente la tradizionale festa nella cittadina casertana.

La festa ha ripreso con quasi tutti quelli che erano i tradizionali appuntamenti: la messa e la processione per le vie cittadine.

Tanta la partecipazione dei paretani e non solo. Molti sono giunti anche dai comuni limitrofi per assistere al passaggio della Vergine per le strade della città.

Come di consueto il quadro di Maria SS. della Rotonda dopo la santa messa è stato portato in processione dal clero, comitato festeggiamenti e dai fedeli per alcune delle strade di Parete. La processione riprenderà poi nuovamente in occasione dell’ottava e della chiusura dei festeggiamenti.

L’intera giornata è stata seguita in diretta dalla nostra emittente con collegamenti dalla processione e ospiti dalla piazza che hanno commentato la festa e sviscerato le sue tradizioni.