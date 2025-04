Parete, false multe della Polizia locale: il Comune lancia l’allarme ai cittadini

A Parete, piccola città dell’Agro Aversano, sarebbero in circolazione falsi verbali a nome della Polizia Municipale. A lanciare l’allarme è l’amministrazione comunale che ha rivolto un avviso urgente alla cittadinanza.

Parete, false multe in circolazione: il Comune lancia l’allarme ai cittadini

Secondo quanto riportato, i verbali incriminati presentano gravi difformità rispetto a quelli regolarmente emessi: mancano riferimenti corretti alla matricola dell’agente accertatore, le strade del rilevamento risultano errate o inesistenti, e le sanzioni indicate non corrispondono agli importi stabiliti dalla normativa vigente. “Invitiamo tutti i cittadini a prestare massima attenzione – si legge nell’avviso pubblico – e a contattare gli uffici comunali per qualsiasi dubbio o segnalazione”.

Per facilitare il riconoscimento dei documenti contraffatti, il Comune ha anche diffuso una fotografia esemplificativa. Nel frattempo, l’amministrazione ha avviato verifiche interne e sta valutando eventuali azioni legali contro ignoti. Ai cittadini che dovessero ricevere verbali sospetti si raccomanda di non procedere con alcun pagamento e di rivolgersi tempestivamente alla Polizia Municipale per accertarne la validità.