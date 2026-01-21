Controlli questa mattina, 21 gennaio 2026, in un cantiere edile di via della Repubblica a Parete. I Carabinieri della Stazione locale, insieme ai militari del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Caserta e ai funzionari dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, hanno effettuato un’ispezione mirata al rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Parete, controlli in un cantiere: ponteggio irregolare, scattano sanzioni per oltre 5mila euro

Nel corso delle verifiche è stata controllata una ditta attiva nel settore dei servizi e dell’edilizia. Identificati quattro lavoratori, risultati tutti regolarmente assunti. Le criticità sono emerse sugli aspetti legati alla sicurezza del ponteggio. In particolare, sono state rilevate irregolarità riguardanti il mancato rispetto degli spazi previsti tra ponteggio e struttura edilizia e la presenza incompleta dei parapetti di protezione. Per le violazioni riscontrate sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 5.695,38 euro. Il rappresentante legale della cooperativa è stato deferito in stato di libertà. Informate le autorità amministrative e giudiziarie competenti.