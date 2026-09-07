Si è consumato un dramma questa mattina, alle ore 11:45, alla stazione di Portici: un uomo è stato investito da un treno in corso ed è morto. A causa dell’incidente è stata sospesa la circolazione sulla linea Villa Literno-Salerno, battuta dai treni regionali.

Dramma alla stazione di Portici, treno in corso travolge e uccide un uomo

Nonostante i soccorsi, non c’è stato nulla da fare per il malcapitato, che pare sia morto sul colpo. Secondo la Polfer, potrebbe trattarsi di suicidio. Stando alle prima ricostruzioni, il macchinista, che stava decelerando per entrare in stazione, avrebbe provato a fermare il mezzo senza riuscirci.

Sul posto sono accorsi il magistrato e la Polizia per i rilievi. Oltre alle testimonianze raccolte sul posto, si studiano anche le immagini delle telecamere presenti nella stazione per ricostruire la dinamica dell’accaduto.