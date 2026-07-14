Aversa, schiamazzi e vandalismi al Parco Pozzi. Assessora: “Chiusura serale e vigilanza privata”

Per chi vive nei pressi del Parco Pozzi, ad Aversa, dormire la notte è diventato sempre più difficile. Schiamazzi, fuochi d’artificio e persino un incendio appiccato nei giorni scorsi all’interno dell’area verde stanno esasperando i residenti. Per il parco di via Roma era prevista la chiusura nelle ore serali, ma al momento resta aperto e frequentato, soprattutto da gruppi di giovanissimi che quasi ogni sera si ritrovano al suo interno.

Sulla vicenda è intervenuta l’assessora al Verde, Iolanda Dello Margio: “Stiamo lavorando a delle soluzioni. Stiamo individuando una figura che si occupi di chiudere il Parco Pozzi la sera. Non è l’unica soluzione al vaglio. In attesa della pubblicazione della manifestazione di interesse per la gestione della buvette, cioè l’affidamento ai privati e alle associazioni cittadine dei quattro parchi pubblici, si potrebbe reperire delle risorse in bilancio e destinarle a un servizio di vigilanza privata. Una soluzione temporanea da qui ai prossimi 6-7 mesi”. Per quanto riguarda, invece, l’installazione di telecamere di videosorveglianza, l’assessora spiega che gli uffici tecnici stanno lavorando insieme alla Polizia Municipale per verificare la fattibilità dell’intervento.

L’intervista