E’ ricoverato in ospedale al Policlinico Gemelli di Roma per un’infezione respiratoria. Ma la notte è passata tranquilla. Un sospiro di sollievo per Papa Francesco, le cui condizioni di salute hanno destato ieri preoccupazione nella comunità dei fedeli. La notte, per fortuna, è trascorsa senza complicazioni.

Roma, Papa Francesco ricoverato per infezione respiratoria: notte tranquilla

I primi test escludono un’infezione da Covid-19. Dagli ambienti ospedalieri romani filtra ottimismo. “Gli infermieri sono molto ottimisti, ritengono che per le celebrazioni della prossima domenica delle Palme ci sarà. Salvo naturalmente imprevisti”, riferiscono ancora. Non sono previste però per oggi le dimissioni. Anzi, la Sala stampa vaticana fa sapere che la situazione “richiederà alcuni giorni di opportuna terapia medica ospedaliera”.

I problemi di salute del Pontefice sono noti. Già all’età di 21 anni a Jorge Mario Bergoglio venne asportato il lobo superiore del polmone destro dopo una grave polmonite, mentre l’ultimo ricovero risale al 2021 per un intervento chirurgico programmato a causa di una stenosi diverticolare sintomatica del colon. Bergoglio proseguirà la sua terapia. Gli attuali accertamenti e i test medici per ora, secondo quanto si apprende, escludono problemi cardiaci e polmonite.