E’ riuscito a mettere in salvo i figli e soccorrere la moglie, ma lui poi non ce l’ha fatta. E’ la storia di un papà eroe che ieri ha perso la vita in una spiaggia vicino Fregene.

La vittima è Jame Bolivar, uomo di cinquant’anni morto mercoledì 29 giugno sulla spiaggia di Passoscuro. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’uomo ha avuto un malore dopo aver salvato la moglie e i suoi due figli dalla forte corrente del mare, che li stava facendo annegare. Una tranquilla giornata di mare che si è trasformata in tragedia.

Morto per salvare moglie e figli

La famiglia dopo essere arrivata in spiaggia immediatamente si era tuffata in mare ma i 15 nodi di vento di ponente che si sono sollevati hanno alzato tante onde e creato una forte corrente. E’ in quel momento che vengono trascinati e non toccano più. Il padre non ci pensa due volte e riesce a mettere in salvo i figli e soccorrere la moglie, aiutato da un bagnino. Quando è il suo turno di uscire dall’acqua e mettersi in salvo, il bagnino lo trova già privo di sensi. L’assistente bagnanti lo porta prima possibile a terra dove, per combinazione, sui lettini ci sono una cardiologa e un rianimatore. Iniziano i tentativi di salvarlo, ma alle 14 i medici del 118 constatano la morte per arresto cardiocircolatorio.

Gli operatori hanno chiamato l’eliambulanza per trasportarlo urgentemente in ospedale, ma non c’è stato nulla da fare: Jame è stato dichiarato morto dopo quaranta minuti di tentativi di rianimazione, tra lo strazio della sua famiglia presente sulla spiaggia.

I due figli e la moglie hanno cominciato ad annaspare e ingoiare acqua, non riuscendo a tornare a riva. Jame li ha aiutati, ma forse per lui quello sforzo è stato troppo grande. Non è ancora chiaro al momento se sia morto per un annegamento o per un infarto.

Una tragedia che ha lasciato sgomenti presenti e la famiglia dell’uomo.