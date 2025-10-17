La Polizia di Stato ha denunciato una donna di 51 anni, residente a Napoli e con precedenti specifici di polizia, per danneggiamento e lesioni personali aggravate.

Panico all’ASL di Monteruscello: 51enne danneggia divisorio e aggredisce operatrice

Mercoledì scorso, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, durante un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti presso lo sportello C.U.P. di Monteruscello dell’A.S.L. Napoli 2 Nord a seguito di una segnalazione di aggressione ai danni del personale sanitario.

Sul posto, due dipendenti della struttura hanno riferito che la donna aveva danneggiato un divisorio in plexiglass presente al desk di accettazione e, successivamente, aveva aggredito verbalmente e fisicamente una delle operatrici per motivi futili. Gli agenti hanno rintracciato la donna presso la propria abitazione e l’hanno denunciata.