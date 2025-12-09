Panettone della pasticceria Iazzetta terzo a contest nazionale: degustazione de “Lo scugnizzo”

Si è classificato terzo al concorso Mastro panettone d’élite 2025 il panettone di Michele Iazzetta, 19enne della pasticceria Francesco Iazzetta di Cardito. Il Contest celebra i panettoni artigianali di altissimo livello di tutta Italia e in questa edizione i finalisti hanno dovuto realizzare i loro panettoni dal vivo. Un grandissimo successo per Iazzetta che nonostante la giovane età ha sfidato colleghi esperti riuscendo a strappare un terzo posto parimerito.

Ieri nella pasticcera di Cardito c’è stato un evento di degustazione con numerose istituzioni e cittadini che hanno potuto assaggiare lo scugnizzo e non solo.