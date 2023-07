Sono stati presentati i nuovi palinsesti Mediaset per la stagione televisiva 2023-2023. Si parte con Checco Zalone che, tra metà ottobre e metà novembre, avrà uno show tutto suo dal nome “Amore + Iva” che andrà in onda su Canale 5 in prima serata.

Palinsesti Mediaset: Zalone torna in tv, Merlino al posto di D’Urso e novità per Scotti

Il mattatore porterà in scena riferimenti all’attualità, all’evoluzione e al cambiamento dei costumi. Uno show tra risate e leggerezza, con spunti di riflessione. Sul palco anche quattro musicisti.

A dieci anni di distanza dall’ultima puntata, Gerry Scotti tornerà con una versione evoluta di “Io Canto”. I casting sono già partiti. Il talent show aveva come protagonisti nuovi talenti canori di età compresa tra i 5 ed i 16 anni, accompagnati da una grande orchestra. Scotti assumerà anche il ruolo di conduttore nella nuova edizione de “La Ruota della Fortuna“.

“Pomeriggio 5”, orfano di Barbara D’Urso, lascia gli studi milanesi per trasferirsi a Roma con una nuova conduttrice: Myrta Merlino. Il programma sarà più legato all’attualità e avrà un taglio decisamente più giornalistico. A luglio o il prossimo settembre, dall’Arena di Verona, andrà in onda uno show in 2-3 puntate targato Endemol. Ignoti i nomi di chi sarà alla conduzione.

Dopo l’esperienza come opinionista a “L’Isola dei Famosi” Enrico Papi tornerà su Italia Uno e ne diventerà il volto perché Mediaset ha deciso di affidarli un nuovo game show e un programma di prima serata. Nella seconda parte della prossima primavera dovrebbe tornare “La Talpa”, dopo l’annuncio e non la realizzazione della scorsa stagione.